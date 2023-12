Bridgestone erhält Airbus-Lieferanten-Award für Nachhaltigkeit

Airbus hat Bridgestone im Rahmen seiner Global Supplier Conference Mitte Oktober mit dem Lieferanten-Award in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet, wie es dazu jetzt in einer Mitteilung des Reifenherstellers heißt. „Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von Airbus in der Kategorie Nachhaltigkeit als Reifenlieferant erhalten zu haben“, sagt Nobuyuki Tamura, Vizepräsident und Senior Officer der globalen Reifenlösungen für Bergbau, Industrie, Bau und Luftfahrt. „Dank der Erkenntnisse, die wir aus der Ökobilanz von Airbus gewonnen haben, können wir unsere Initiativen weiter vorantreiben. So verbessern wir sowohl den Kundennutzen entlang der Wertschöpfungskette als auch den gesellschaftlichen Wert in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, darunter Airbus.“