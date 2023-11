Die Sieger der 2023er Recircle Awards stehen fest

Die Sieger der diesjährigen Recircle Awards stehen fest. Wie es dazu bei Valebridge Media Services heißt, dem britischen Organisator des Awards, habe man in insgesamt 22 Kategorien Awards verliehen, von denen in 15 auch öffentliche Abstimmungen stattfanden. Nachfolgend die Gewinner in den einzelnen Kategorien:

Tyre Pyrolysis: Enviro Systems

Tyre Devulcanisation: Tyromer

Mechanical Tyre Recycling: Duramos

Best Tread Rubber Supplier: Vipal Rubber

Best Retreading Equipment Supplier: Vipal Machinery

Best Retreading Accessory and Consumables Supplier: Vipal Rubber

Best Tyre Recycling Industry Supplier: Fornaxx Recycling Technology

Best Tyre Derived Recycled Product: Michelin

Circular Economy Award: AZuR-Netzwerk

Business Breakthrough Award: Black Star

Spirit of Retreading Award: Tyresoles

Employee of the Year: Fabricio Nedeff (Vipal)

Best Company Director: Matthias Leppert (Marangoni)

Best Tyre Recycling Research Project: Blackcycle

Best EPR Scheme: Valorpneu

Best Passenger Retreader: Fedima

Best Truck & Bus Retreader: Marangoni

Best OTR Retreader: Marangoni

Lifetime Achievement Award in the Tyre Recycling Sector: Jean-Paul Bouysset

Lifetime Achievement Award in the Tyre Retreading Sector: Chen Jet How (Kit Loong Group)

Industry Achievement Award for the Tyre Recycling Sector: Regom

Industry Achievement Award for the Tyre Retreading Sector: Presti Industries