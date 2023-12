Björn Hartmann jetzt bei Porsche

So mancher in der Branche kennt ihn bestimmt noch aus seiner Zeit bei Pirelli: Rund 14 Jahre bzw. von 2003 bis 2017 hat Björn Hartmann in Diensten des Reifenherstellers gestanden – zuletzt im Range eine Sales Director für dessen Handelskette Driver. Auch bei seinen anschließenden Zwischenstationen bei den Batterieherstellern Exide und Varta hat er dem Automotive-Business genauso die Treue gehalten wie bei seiner jetzigen neuen Position. Denn seit diesem Monat arbeitet Hartmann für den Sportwagenhersteller Porsche als Fachreferent Taskforceleitung & Lieferantenmanagement.