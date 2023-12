Zwei neue Designs von Keskin Wheels für das Frühjahr angekündigt

Keskin Wheels stellt zwei neue Räder in den Mittelpunkt seines Auftritts bei der Essen Motor Show. Und zwar das KT24 und das KT25. Beide sollen Ende April/Anfang Mai 2024 auf den Markt kommen. Ersteres gibt es auch als Concarve-Version (KT24-C). Die Räder werden in den Farben Palladium Painted, Milling Black und Frozen Silver, Black Painted Red Inside und Black Front Polish in 8,5×19 Zoll auf den Markt kommen. Das KT25-Rad wird in 8,5×20 Zoll zu haben sein.