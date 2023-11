Dr. Güntner übernimmt Geschäftsführung bei Borbet Thüringen

Wie anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums im Sommer bereits angekündigt, hat Dr. Andreas Güntner zwischenzeitlich die Geschäftsführung der Borbet Thüringen GmbH übernommen. Zuvor 25 Jahren in führenden Positionen verschiedener namhafter OEM-Lieferanten tätig, werde er sein umfangreiches Wissen aus der Automobilzuliefererbranche und dem Rädergeschäft nun am Standort in Bad Langensalza einbringen, heißt es in einer Mitteilung dazu. „Wir sind überzeugt, dass Dr. Güntner die Erfolgsgeschichte der Borbet Thüringen GmbH mit seiner Expertise fortschreiben und neue Impulse setzen wird“, sagt Margot Borbet, Geschäftsführerin und Stiftungsratsvorsitzende der Borbet GmbH. Der Standort in Thüringen verfügt nach Unternehmensangaben über neueste Fertigungstechnologien und ein hauseigenes Individualisierungszentrum bzw. sei „Europas größtes und modernstes Produktionswerk für Leichtmetallräder“. In diesem Zusammenhang wird nicht zuletzt auf den Tampondruck der Borbet Thüringen GmbH verwiesen, der die Individualisierung von Rädern ermögliche, Qualität und Langlebigkeit sowie insbesondere auch die Innovationskraft des „Hidden Champion“ in Bad Langensalza verkörpere.