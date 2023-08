Borbet feiert 20-jähriges Jubiläum in Thüringen und stellt neuen Geschäftsführer vor

Die Borbet Thüringen GmbH feiert in diesem Jahr einen bedeutenden Meilenstein: 20 Jahre erfolgreiche Partnerschaften, Innovationskraft und Leidenschaft für Aluminiumräder. Am vergangenen Sonnabend (12. August) wurde auf dem Betriebsgelände in Bad Langensalza das Jubiläum gefeiert. Zudem stellte das Unternehmen den zukünftigen Geschäftsführer vor.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN