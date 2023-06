Borbet wird vom Land Thüringen als Hidden Champion ausgezeichnet

Der Borbet-Standort in Bad Langensalza wurde vom Land Thüringen als Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich Automotive als einer von sechs Herstellern ausgezeichnet. Geschäftsführer Dr. Claus-Michael Honsel freut sich über die Auszeichnung: Diese Anerkennung bedeutet uns sehr viel und stellt einen besonderen Meilenstein dar. Vor allem zu unserem 20-jährigen Jubiläum in diesem Jahr ist dies eine großartige Wertschätzung.“ Der Geschäftsführer betont dabei die Anerkennung der Team-Leistung bei Borbet Thüringen. Die Position als Hidden Champion zeige die bedeutende Rolle des Unternehmens in der Branche und seine Fähigkeit, durch exzellente Qualität und Kundenzufriedenheit zu überzeugen. „Diese Auszeichnung spornt uns an, unsere Stärken auszubauen und die Position als führender Hersteller von Leichtmetallrädern zu festigen“, so Dr. Honsel. Das Räderwerk in Bad Langensalza wurde 2003 fertig gestellt und in den Jahren danach immer wieder erweitert.