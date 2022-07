Borbet Thüringen GmbH: Räderhersteller feiert 20. Geburtstag

Im Jahr 2002 startet die Erfolgsgeschichte der Borbet Thüringen GmbH mit dem Spatenstich „Am Fliegerhorst 17“ in Bad Langensalza. Nach Fertigstellung im Jahr 2003 folgte 2012 der Ausbau, eine zielgerichtete Erweiterung, die das Werk bis heute zu einer der größten Leichtmetallradproduktionsstätte Europas macht. „Das 2019 in Betrieb genommene hauseigene Tampondruckzentrum steht für den firmentypischen Innovationsgeist, den technologischen Anspruch und zeigt ein neues Level der Individualisierung“, heißt es aus dem Unternehmen. In der vergangenen Woche konnte Geschäftsführer Dr. Claus-Michael Honsel besondere Gäste in Empfang nehmen: Dr. Cornelia Haase-Lerch (Hauptgeschäftsführerin) und Dieter Bauhaus (Präsident) von der IHK Erfurt. Sie überreichten dem Unternehmen eine Urkunde zum 20-jährigen Bestehen. cs