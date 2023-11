Nächstes Magna-Whitepaper: Diesmal geht’s ums Reifenlabel

Unter einem Whitepaper versteht man Fachinformationen zu einem spezifischen Thema, und Magna Tyres hat nunmehr ein mittlerweile bereits siebtes dieser Art rund um Reifen herausgebracht. Nachdem es in den ersten drei Ausgaben um die Fragen ging, warum sie schwarz sind, wie ihr Produktionsprozess aussieht und welche Arten von Lkw-Reifen es für die verschiedenen Einsatzzwecke/Achspositionen gibt, sowie zuletzt um Seitenwandbeschriftungen, steht in der neuesten Publikation das EU-Reifenlabel im Fokus. Auf den knapp zehn Seiten des als PDF-Datei zum Herunterladen auf den Magna-Webseiten bereitgestellten Dokument wird (in englischer Sprache) erklärt, was es mit der Einstufung von Reifen hinsichtlich der drei Kriterien Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Abrollgeräusch auf sich hat.