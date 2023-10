Magna Tyres veröffentlicht neues White Paper zu Seitenwandbeschriftungen

Magna Tyres hat erneut eines seiner White Paper veröffentlicht. In der laufenden Nummer sechs befasst sich der in den Niederlanden ansässige OTR-Reifenexperte diesmal mit dem Thema Seitenwandbeschriftungen. Selbst Experten falle es mitunter schwer, sämtliche auf der Seitenwand eines OTR-Reifens enthaltene Informationen zu erfassen, von den Verbrauchern ganz zu schweigen. „Kennzeichnungen auf Reifen mögen auf den ersten Blick komplex erscheinen, aber wenn Sie wissen, wie man sie liest, werden Sie feststellen, dass sie eigentlich ganz einfach zu verstehen sind“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Magna Tyres. Und weiter: „In unserem brandneuen Whitepaper erfahren Sie alles, was Sie beim Lesen von Reifenkennzeichnungen wissen müssen. Wir gehen auf die wichtigsten Angaben wie Marke und Modell ein, aber auch auf wichtige Angaben wie die Größe und das Gewicht, das ein Reifen bei welcher Geschwindigkeit tragen kann.“

Sämtliche Magna-Tyres-White-Paper können Sie hier herunterladen.