Drittes Magna-Whitepaper beschäftigt sich mit dem Thema Reifenbau

Die Magna Tyres Group hat ein weiteres Whitepaper veröffentlicht. Nachdem sich die beiden ersten Ausgaben um die Frage drehten, warum Reifen eigentlich schwarz sind, oder die je nach Einsatzzweck oder Achsposition verschiedenen Arten von Lkw-Reifen erklärten, geht es in Teil drei nun um das Thema Reifenbau. Auf alles in allem zehn Seiten werden die einzelnen Schritte von den Rohmaterialien bzw. der Produktionsvorbereitung über das Zusammenfügen der einzelnen Komponenten in einer Reifenbaumaschine bis hin zur Vulkanisation mit anschließender Qualitätskontrolle kurz und knapp erläutert samt begleitender Illustrationen. Herunterladen lassen sich alle drei Whitepaper im PDF-Format über die Webseiten des Unternehmens.