Größerer Toyo-Rückruf in den USA

Laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ruft die Toyo Tire Holdings of Americas Inc. fast 14.200 Reifen verschiedener Produktlinien der Marke zurück. Betroffen sind demnach die Typen „Extensa A/S II“, „Open Country A/T III“, „Open County H/T II“ und „Open Country Q/T” in diversen Dimensionen (siehe nebenstehende Auflistung). Während der Produktion könnten sie unter Umständen in einer falschen Vulkanisationsform gelandet sein, sodass als Folge dessen bei der Verwendung Ablösungen der Lauffläche oder der Seitenwand möglich seien. Im Handel sollen infrage kommende Reifen nun inspiziert und im Fall des Falles kostenlos getauscht werden.