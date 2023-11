Goodyear sieht „solide operative Ergebnisse“ im neuen Investor Letter

Der Turnaround bei Goodyear lässt weiter auf sich warten. Wie der US-Reifenhersteller gestern Abend in seinem neuen Investor Letter zum dritten Quartal des Geschäftsjahres berichtet, gaben Umsätze, Absätze und vor allem die Erträge einschließlich der Renditen weiter zum Teil deutlich nach. Dabei stellte die Region EMEA – außer beim Umsatz – einmal mehr das operative Schlusslicht im Konzern dar, obwohl der Hersteller nach einem verlustreichen zweiten Quartal nun immerhin in der Gewinnzone blieb, wenn auch nur leicht, was die Marge von 1,6 Prozent illustriert.

