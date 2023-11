Toyo Tire forscht gemeinsam mit serbischer Universität

Toyo Tire und die Universität Novi Sad aus Serbien arbeiten ab sofort an der Forschung und Entwicklung von nachhaltigen Rohstoffen zusammen. Hierzu wurde jüngst ein Vertrag unterschrieben. Der Reifenhersteller, der über ein Werk im Land verfügt, möchte durch diese Partnerschaft die technologische Entwicklung in Serbien fördern und damit einen Beitrag zur Bildungspolitik in dem Land leisten. Toyo Tire hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der in seinen Produkten verwendeten nachhaltigen Rohstoffe bis 2030 auf 40 Prozent und bis 2050 auf 100 Prozent zu steigern. Die Universität ist etwa auch durch eine Forschungsgruppe im Bereich Kautschuktechnologie international bekannt.