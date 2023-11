Deutscher Telematikpreis 2024 für Bridgestone-Tochter

Der zum Bridgestone-Konzern gehörende Flottenmanagementanbieter Webfleet ist mit dem Deutschen Telematikpreis 2024 geehrt worden. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen in der Kategorie Innovationspreis. „Wir freuen uns sehr über den Deutschen Telematikpreis in dieser für uns wichtigen Kategorie“, sagt Wolfgang Schmid, Head of Central Region bei Webfleet. „Webfleet ist Europas führender Anbieter von Flottenmanagementlösungen in Europa, im kommenden Jahr mittlerweile 25 Jahre am Markt und heute Teil von Bridgestone, einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Mobilitätslösungen. Wir stehen für Innovationsfähigkeit und -stärke aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen und quartalsweiser Feature-Updates, die wir unseren Kunden bereitstellen. Damit sind wir unseren Kunden seit jeher ein verlässlicher Partner. Dieser Innovationsansatz, der tief in unserer Webfleet-Denke verankert ist, macht diesen Preis so bedeutsam für uns“, ergänzt er. Webfleet unterstütze Fuhrparks ganzheitlich, indem die in Fahrzeugen anfallenden Daten vernetzt und so die Servicequalität und die Produktivität im Flottenbetrieb sichergestellt würden. Gleichzeitig eröffne sich Unternehmern damit „eine effiziente operative und langfristige strategische Planung, etwa beim Ausbau und Wandel hin zur Elektromobilität oder hin zum autonomen Fahren“, heißt es.