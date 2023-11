Essen Motor Show lockt PS-Fans – weniger Räderaussteller mit eigenem Stand am Start

Die Essen Motor Show lockt auch in diesem Jahr Autofans aus ganz Europa in das Ruhrgebiet. Rund 500 Aussteller präsentieren vom 2. bis 10. Dezember (Preview Day: 1. Dezember) ihr Angebot in den Bereichen Performance & Racing, Tuning & Lifestyle, Motorsport und Classic Cars. Der Verband der Automobiltuner (VDAT), der etwa 120 Mitglieder hat, berichtet von einem Umsatzvolumen der Mitglieder von rund 780 Millionen Euro im deutschen Markt im Jahr. Rechne man die übrigen Unternehmen dazu, liege das Marktvolumen in Deutschland bei 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro, so Geschäftsführer Harald Schmidtke. Bei diesen Zahlen rechnen die Messeveranstalter damit, dass die Beliebtheit des PS-Festivals in Essen für sportliche Fahrzeuge ungebrochen ist. Die Aussteller aus der Reifen- und Räderbranche werden indes immer weniger.

