Hackerangriff vor Essen Motor Show aufs Ticketsystem

Kurz vor dem PS-Festival im Ruhrgebiet ist die Messe Essen Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Täter seien ins Ticketsystem eingedrungen. Nach bisherigem Kenntnisstand könnten Adress- und E-Mail-Daten von Kunden betroffen sein, die zuletzt etwas in unserem Onlineshop gekauft haben“, räumt die Messe ein, betont aber, dass keinesfalls Rechnungs- oder Kreditkarten-Angaben in falsche Hände gelangt seien. Mit einem IT-Dienstleister seien bereits Schutzmaßnahmen getroffen worden. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Untersuchung des genauen Sachverhalts“, teilt die Messe mit. Besucher-Tickets für eine der nächsten Veranstaltungen behielten auf jeden Fall ihre Gültigkeit, heißt es weiter.