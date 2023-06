Onlineshop weiter „nicht zur Verfügung“, aber Reifenhammer bei ATU

Selbst wenn der Onlineshop von ATU nach Aussagen des Unternehmens weiterhin „zurzeit leider nicht zur Verfügung“ steht wohl noch eine der Nachwirkungen des Hackerangriffes auf die Werkstattkette, so wirbt sie auf ihren Webseiten aktuell doch für einen sogenannten „Hammer Reifendeal“. Hinter dem möglicherweise ein klein wenig von dem Begriff Heizungshammer, der in letzter Zeit häufig im Zusammenhang mit den von der Ampelregierung geplanten Änderungen am Gebäudeenergiegesetz zu hören ist, inspirierten Kampagnennamen steht bei alldem das Angebot von vier Reifen zum Preis von dreien. Es gilt demnach jedoch nur für lagernde Pkw-Reifen, die ATU im Sortiment führt, aber nicht für Flottenkunden ab 25 Fahrzeugen, Sonderbestellungen sowie für bereits reduzierte Sale- und Abverkaufsartikel. „Trotz eines Angriffs auf die IT-Infrastruktur von ATU ist der Filialbetrieb in Deutschland und Österreich gesichert. Sowohl unsere Werkstätten als auch unsere Shops sind geöffnet“, erklärt das Unternehmen, dass dieses Angebot nur jeweils vor Ort in den Betrieben in Anspruch genommen werden kann.