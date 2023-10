Diewe Wheels bezieht neuen Standort – „Es ist weiter mit uns zu rechnen“

„Aus Hobby wurde Ernst“, bringt es Johann Dietmair auf den Punkt und lacht dabei. Er steht dabei in der Teeküche der Diewe Wheels GmbH in Aichach mit Blick auf Teile des 3.600 Quadratmeter großen und bezogenen Lagers in Aichach bei Augsburg. Das Unternehmen hat er 2011 nach einem Besuch bei Geschäftspartnern in China gegründet. Etwas blauäugig, wenn er es aus der Rückwärtssicht betrachtet. Denn bis dahin hatte er sich – wenn auch sehr erfolgreich – ausschließlich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Diamantwerkzeugen beschäftigt. Da er sich im Felgenthema überhaupt nicht auskannte, holte er sich drei Spezialisten an Bord: Claudia Klapf Andreas Riedlberger und Josef Ankner. Alle drei hatten ihr Handwerk ursprünglich bei Delta 4×4 gelernt. Und das zahlt sich aus. Mittlerweile verkauft das Unternehmen rund 110.000 Räder zwischen 15 und 23 Zoll jährlich.

2009 kam die Idee, es folgten zwei Jahre Vorbereitung und 2011 wurde in Kissing gestartet. Dies ist der Hauptsitz des Diamantwerkzeugherstellers. Die Idee von Johann Dietmaier: Die Räder an seine Kunden, die er bereits aus dem Werkzeugbereich kannte, zu verkaufen, musste er bis dahin zu den Akten legen. Ihm sei auch nicht bewusst gewesen, welch ein Aufwand das Rädergeschäft mit den Zertifizierungen, Festigkeitsgutachten und KBA macht. Also Startpunkt: Null Kunden, ein Lieferant aus China und sehr viele bereits etablierte Mitbewerber. Auf der anderen Seite: Ein Unternehmer mit Leidenschaft und drei Mitarbeiter, die genauso viel Leidenschaft und wie sie es sagen einer Portion „Naivität“.