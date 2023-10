Yokohama Europe wähnt sich beim Wachstum „auf dem richtigen Pfad“

Bei seinem fast schon traditionellen Test Drive Event am Nürburgring hat Yokohama Europe seinen Kunden auch heuer wieder ein kurzweiliges Programm geboten, bei dem gleich mehrere aktuelle Reifen aus dem Sortiment des japanischen Herstellers auf und abseits befestigter Straßen ihre Leistungsfähigkeit beweisen mussten. Aber mehr noch als das: Yokohama Europe stellte den anwesenden Handelspartnern und Journalisten aus ganz Europa Anfang Juli auch zwei neue Reifen vor. Neben dem SUV-Ganzjahresreifen Geolandar CV 4S G061 präsentierte der Hersteller vor Ort vor allem seinen ersten speziell für E-Autos gemachten Reifen, den Advan Sport EV V108. Während Yokohama Europe also gerade beim Produkt seine erst kürzlich öffentlich ausgerufene Premiumstrategie – intern mit „From volume to value“ überschrieben – mit Nachdruck verfolgt, unterstrichen die Verantwortlichen im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG außerdem vor allem noch einmal ihre Hoffnung, bald schon ein eigenes Werk in Europa für Europa bauen zu können, wenn auch vielleicht später als bisher geplant. Dabei helfen könnte derweil die erst Anfang dieses Jahres vom schwedischen Trelleborg-Konzern übernommene Off-Highway-Tires-Sparte Trelleborg Wheel Systems (TWS), die in Europa gleich mehrere etablierte Produktionsstätten betreibt.

