Auf SAP Business One basierende Tyre24-Schnittstelle verfügbar

Das IT- und Beratungsunternehmen Bob Systemlösungen aus Erftstadt bietet ab sofort eine auf SAP Business One basierende Schnittstelle für die von der Alzura AG betriebene B2B-Plattform Tyre24 an. Damit sollen Lieferanten ihre IT-Systeme bzw. Warenwirtschaft „einfach und optimal“ an sie anbinden können, um so letztlich ihre Produkte dort listen zu lassen, Angebotspreise und Lagerbestände zu aktualisieren, Bestellungen automatisiert abzuwickeln sowie Versand-/Rechnungsinformationen an den Marktplatz zu übermitteln. Die Benutzeroberfläche und der Support seien in Deutsch und Englisch verfügbar, heißt es.