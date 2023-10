BKT mit 30.000 Fußbällen und neuen Reifenmodellen auf der Agritechnica

BKT will auf der Agritechnica nicht nur neueste Produkte vorstellen, sondern sich auch auf das Thema Nachhaltigkeit konzentrieren. Zudem können Interessierte am BKT-Stand A36 in Halle 7 an Networking-Aktivitäten, digitalen Erlebnissen, Freestyle-Fußball-Shows sowie einem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm teilnehmen. Hier werden auch 30.000 Fußbälle kostenlos unter die Leute gebracht.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN