Klimaschutz : Initiative New Life vergibt Freikarten für Messe Freizeit, Sport & Bewegung

Um kommende Generationen für die Bedeutung von Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Recycling zu sensibilisieren, lädt die Initiative New Life Schüler und Auszubildende am 26. Oktober 2023 zum Klima-Schultag auf der FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, in Köln ein. Höhepunkt des Tages ist ein Klimaschutz-Forum mit einem Vortrag des renommierten Klimaforschers Prof. Dr. Peter Wiesen (Institute for Atmospheric and Environmental Research der Bergischen Universität Wuppertal) über Bedeutung und Folgen des Klimawandels sowie erfolgversprechende Klimaschutzmaßnahmen. Freikarten für den Besuch des Klima-Schultags und der Messe können von Schülern und Azubis formlos per Mail bestellt werden: kontakt@initiative-new-life.de.

Das New Life Klimaschutz-Forum beginnt am 26. Oktober 2023 um 14:00 Uhr (Einlass ab 13:30 Uhr) im Europasaal des Congress Centrums Ost. Nach dem Vortrag des bekannten Klimaforschers Prof. Dr. Peter Wiesen findet eine Podiumsdiskussion zum Thema Klimaschutz und Schule statt, an der sich Schüler, Lehrer und Azubis beteiligen können. Die komplette Agenda finden Sie hier: https://www.fsb-cologne.de/events/veranstaltungen/new-life-klimaschultag. Auf dem New Life-Messestand in Halle 10.2 (Stand D84) können nicht nur Schüler und Azubis die Vielfalt klimafreundlicher Recyclingprodukte für Böden, Wege, Wände, Dächer & Co. hautnah erleben. Auf einem Nachhaltigkeitsparcours warten 17 verschiedene Platten und Bahnen aus nachhaltigem Gummigranulat Schritt für Schritt auf ihre Entdeckung. Außerdem kann am Messestand das innovative Lern-Portal New Life macht Schule ausprobiert werden. Besucher können die acht abwechslungsreichen Lektionen rund um den Klima- und Umweltschutz live an einem Terminal ausprobieren.