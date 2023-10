Mitas präsentiert auf der Agritechnica neueste VF-Reifen

Auf der Agritechnica 2023, die vom 12. bis 18. November in Hannover stattfindet, wird Mitas am Stand B04 in Halle 20 vertreten sein. Dort werden die neuesten Größen der Radialreifen für die Landwirtschaft mit der Very High Flexion (VF)-Technologie für die Produktreihen Agriterra 02 Soil Protector (SP), HC 3000 R, HC 2000 und HC 1000 Narrow Rim Option (NRO) vorgestellt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN