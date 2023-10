Renault setzt in Frankreich erstmals auf runderneuerte Pkw-Reifen

Seit diesem Sommer läuft das Béthune-Runderneuerungsprojekt, das die Mobivia Groupe in dem ehemaligen Bridgestone-Neureifenwerk im Norden Frankreichs gemeinsam mit seinem Runderneuerungsspezialisten Black Star auf den Weg gebracht hat. Nun ist es den Initiatoren hinter dem Projekt erstmals gelungen, auch einen Automobilhersteller von der Qualität der runderneuerten und unter dem Markennamen Léonard angebotenen Pkw-Reifen zu überzeugen. Wie es dazu in mehreren französischen Medien heißt, biete Renault die Léonard-Reifen jetzt auch in seiner eigenen Verkaufsorganisation an Autohäusern etc. im Ersatzbedarf an – in Summe immerhin gut 4.900 Standorte in Frankreich. Wie dazu Actu.fr schreibt, lägen die Absätze des Runderneuerungswerkes „jenseits unserer Erwartungen“ und man hoffe, auch angesichts des Abkommens mit Renault auf weiter steigende Zahlen; die Gewinnschwelle aber habe das Werk damit noch nicht erreicht, heißt es dort weiter. Der französischen Mobivia Groupe gehört seit 2016 auch die deutsche Werkstattkette ATU sowie seit 2021 der Runderneuerungsspezialist Black Star selbst, dessen runderneuerte Reifen namens Black Star auch über ATU im deutschen Markt angeboten werden.