Yokohama Rubber besetzt Spitze seiner Europaorganisation neu

An der Spitze von Yokohama Europe kündigen sich personelle Veränderungen an. Wie es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers heißt, werde Hiroyuki Shioiri zum 1. November in der Konzernzentrale in Japan Verantwortung für das Corporate Planning übernehmen. Wer ihn in seiner aktuellen Funktion als Chairman von Yokohama Europe sowie einiger weiterer europäischer Gesellschaften nachfolgt, will Yokohama Rubber dem Vernehmen nach am 9. Oktober mitteilen. Shioiri hatte im Sommer 2020 seine aktuelle Position in Europa übernommen. Im Herbst des Folgejahres kam außerdem Gregorio Borgo zu Yokohama Rubber und übernahm für Europa operative Verantwortung als President und Chief Executive Officer (CEO). Der jetzt anstehende Wechsel an der Spitze der Europaorganisation habe keinerlei Einfluss auf die Funktion von Borgo, heißt es dazu aus der in Düsseldorf ansässigen Europazentrale.