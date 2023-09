Michelin vollzieht Übernahme von Marktführer Flex Composite Group

Michelin hat die im Juni angekündigte Übernahme der Flex Composite Group (FCG) von der französischen Private-Equity-Gesellschaft IDI vollzogen. Wie Michelin dazu jetzt in einer Erklärung betont, steige der Reifenhersteller – weltweit die Nummer eins im Markt – durch die Akquisition auch zum Marktführer für Hightechtextilien und -folien auf. Diese Übernahme ist Teil der Strategie „Michelin in Motion 2030“ und stelle „einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der Aktivitäten der Gruppe im Bereich Polymerverbundwerkstoffe dar“, so Michelin. Das neue Unternehmen werde „die unübertroffenen Innovations- und F&E-Kapazitäten von Michelin nutzen und von der fortgeschrittenen Kundennähe und dem industriellen Prozess-Know-how der FCG profitieren“. Die Flex Composite Group beschäftigt derzeit 400 Mitarbeiter und machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 202 Millionen Euro, bei durchschnittlichen EBITDA-Margen von 25 bis 30 Prozent seit 2015. Einen Verkaufspreis nennt Michelin in der aktuellen Mitteilung nicht. Im Juni hatte es allerdings geheißen, Michelin würde für FCG immerhin 700 Millionen Euro bezahlen.