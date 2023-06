Michelin investiert 700 Millionen Euro „über den Bereich der Mobilität hinaus“

Michelin will die Flex Composite Group (FCG) von der französischen Private-Equity-Gesellschaft IDI übernehmen. FCG gilt als Experte für Hightechtextilien und -folien und ist dem Reifenhersteller immerhin 700 Millionen Euro wert. Die Übernahme, die vorbehaltlich noch ausstehender Genehmigungen zum Ende des dritten Quartals vollzogen werden soll, sei für „ein wichtiger Schritt, um Michelin über den Bereich der Mobilität hinaus weiterzuentwickeln und das Unternehmen im Einklang mit der Strategie Michelin in Motion 2030 als Hauptakteur im Bereich der Polymerverbundlösungen zu positionieren“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Flex Composite Group beschäftigt derzeit 400 Mitarbeiter und machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 202 Millionen Euro, bei durchschnittlichen EBITDA-Margen von 25 bis 30 Prozent seit 2015.