Petlas will auf Automechanika Dubai ein Großteil seines Sortiments zeigen

Nach der IAA Mobility Anfang des Monats in München sucht Petlas auch andernorts die große Bühne. Wie es dazu jetzt in einer Mitteilung heißt, wolle der aus der Türkei stammende Reifenersteller vom 2. bis 4. Oktober auch auf der Automechanika Dubai ausstellen. Vor Ort wolle Petlas einen breiten Überblick über sein Produktsortiment geben, angefangen bei Pkw-Reifen über LLkw- und Lkw-Reifen bis hin zu Landwirtschaftsreifen; selbst Militärreifen wolle man in Dubai zeigen. Laut Oğuz Ay, International Sales and Marketing Director bei Petlas, sei die Veranstaltung in dem Emirat am Persischen Golf „nicht nur eine Messe für uns, sie ist die Bühne, auf der die Geschichte unserer Reifen Wirklichkeit wird“.