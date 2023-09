Stiebel Eltron will mindestens ein Drittel der Continentäler in Gifhorn übernehmen

Dass Continental sein Werk in Gifhorn mit derzeit noch gut 900 Arbeitsplätzen bis Ende 2027 schließen will, ist bereits seit Längerem bekannt. Nun eröffnet sich eine Anschlussperspektive für rund ein Drittel der Mitarbeiter des zum Unternehmensbereich Automotive gehörenden Werkes, will doch Stiebel Eltron am Standort künftig Innenmodule für Wärmetauscher samt Edelstahlwarmwasserspeichern produzieren, heißt es dazu in mehreren Medien. Wichtiger Baustein dafür sei das konzerneigene Weiterbildungsinstitut Continental Institut für Technologie und Transformation (CITT), das nun auch in Gifhorn Schulungsräume eröffnet hat. Dort können Mitarbeiter sich qualifizieren und beispielsweise eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer oder Verfahrensmechaniker absolvieren. Wie es dazu weiter heißt, wolle Stiebel Eltron dann „mindestens 300 Mitarbeiter von Conti übernehmen“. Nicht nur das, auch die Produktionshalle soll umgerüstet werden, sodass Stiebel Eltron in Gifhorn ab Anfang 2025 produzieren kann.