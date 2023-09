BestDrive by Continental und Bosch Car Service die bester Schweizer Autoservicedienstleister

Nachdem ServiceValue erst kürzlich die diesjährigen Service Champions Österreich gekürt hatte, und zwar unter anderem auch für die Kategorien Autoteile & -zubehör sowie Autoservice, folgen jetzt entsprechende Auszeichnungen für die Schweiz, wenn auch nicht für die erstgenannte Kategorie. In der Kategorie Autoservice hingegen konnten einer Mitteilung zufolge vor allem BestDrive by Continental mit einem sogenannten Serviceerlebnis-Wert (SES) von 72,5 Prozent sowie Bosch Car Service (72,0 Prozent) ihre Kunden überzeugen. Damit lagen beide insgesamt in der Gruppe der 300 am besten bewerteten Schweizer Unternehmen von insgesamt 650. Alle weiteren ebenfalls noch bewerteten Autoserviceanbieter der Schweiz schafften dies nicht und wurden demnach lediglich in alphabetischer Reihenfolge in das Ranking aufgenommen. Dazu zählen beispielsweise auch Dienstleister wie Euromaster, First Stop oder Premio. Der Serviceumfrage in der Schweiz liegen über 151.000 Kundenurteile zugrunde. Aktuell weist ServiceValue 57 einzelne Branchenrankings sowie ein Gesamtranking für alle Branchen und Unternehmen/Marken für die Schweiz aus.