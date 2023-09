Gelungener Abschluss des Messejahres für LKQ-Stahlgruber-Leistungsschauen

Mit seiner Leistungsschau in Nürnberg am vergangenen Wochenende hat LKQ Stahlgruber das Messejahr 2023 beendet. Wie es dazu in einer Mitteilung von LKQ DACH heißt, hätten vor Ort auf 15.000 Quadratmetern mehr als 150 Aussteller „die neuesten Trends der Branche“ gezeigt. Schwerpunkte der Messe seien dabei etwa das Werkstatt-Tool LKQ Remote, Hochvoltarbeitsplätze sowie „moderne Werkstattlösungen“ gewesen. Der Veranstalter dazu: „Es war das größte Branchenevent und gleichzeitig gelungener Abschluss des Messejahres 2023 von LKQ Stahlgruber.“ Der Teilehändler hatte seine Leistungsschauen dieses Jahr in den Städten München, Leipzig und Nürnberg wieder exklusiv für Kunden und Lieferanten abgehalten. „Die LKQ-Stahlgruber-Leistungsschau Nürnberg ist ein Highlight im Herbst. Unsere Kunden spiegeln uns, dass sie die persönliche Beratung sehr schätzen und Produkte gerne in die Hand nehmen und ausprobieren. Unser breites Messeangebot und die Vergleichsmöglichkeiten sind dabei einzigartig“, sagt Oliver Franik, CCO LKQ DACH, zu der die Marke LKQ Stahlgruber gehört. Auch im kommenden Jahr sollen die Leistungsschauen wieder stattfinden; den Anfang macht dann Leipzig (9.-10. März).