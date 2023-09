Michelin bilanziert Connected-Fleet-Marktstart positiv – Greifbare Vorteile

Vor einem Jahr hat Michelin seine Flottenlösung Connected Fleet im DACH-Markt gestartet. Nun zieht der Hersteller angesichts eines wachsenden Kundenstamms eine positive Zwischenbilanz. Die Vorteile für Kunden seien demnach „greifbar: Die Lösungen von Michelin Connected Fleet können durchschnittlich den Kraftstoffverbrauch von Flotten um rund fünf Prozent senken. Bei einer Fahrleistung von 180.000 Kilometern sind das etwa 3.780 Euro pro Jahr und Fahrzeug.“ Das sei nicht nur wirtschaftlich ein gewichtiges Argument, sondern trage auch zur Verbesserung der Umweltbilanz bei: Mehr als sieben Tonnen CO 2 pro Fahrzeug und Jahr könne der Einsatz der Lösungen Michelin zufolge einsparen. „Das ist vor allem vor der aktuellen Diskussion um die Erhöhung der CO 2 -Abgabe ab 2024 ein wichtiger Beitrag zur Kostensenkung“, so der Hersteller weiter.

