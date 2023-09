Goodyear macht Ernst: Weitere 1.200 Stellen in EMEA werden gestrichen

Der Goodyear-Konzern macht offenbar Ernst mit seiner Ankündigung aus dem Frühjahr, seine „Kostenposition in EMEA“ zu verbessern, sprich: weitere Stellen zu streichen. Einem unserer Redaktion vorliegenden Statement zufolge plant der Hersteller nun den Abbau von immerhin 1.200 Stellen allein in der Region EMEA, zu der bekanntlich auch Deutschland als größter Einzelmarkt gehört; erst kürzlich hatte sich der finanziell stark angeschlagene Goodyear-Konzern im Rahmen seiner sogenannten Business Transformation von 200 EMEA-Angestellten getrennt. Auch wenn EMEA-Präsident Chris Delaney in dem Statement schreibt, nach der Umsetzung der jetzt angekündigten „Restrukturierung“ werde es „einfacher in der Region, mit Goodyear Geschäfte zu machen“ und sie werde „zukünftiges Wachstum ermöglichen“, fragen sich Beobachter unweigerlich: Wenn etwa jeder sechste bis siebte Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing gehen muss – wer soll dann noch Goodyear-Reifen verkaufen? Die bisherigen Details.

