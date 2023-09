„G02 Eco Pro“ am Prometeon-Stand bei der NUFAM zu sehen

Seit heute und noch bis Sonntag läuft die Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe. Bei einem ersten Rundgang über das Ausstellungsgelände hat die NEUE REIFENZEITUNG schon einiges Neue entdecken können, über das wir dann in einer der kommenden Ausgaben ausführlich berichten werden. So wie etwa über das bei der Messe erstmals einem breiteren Publikum präsentierte Profil „G02 Eco Pro“ aus der „Serie 02“ der aus Pirellis-Nutzfahrzeugreifensparte hervorgegangenen und auf eben diese Produktgattung spezialisierten Prometeon Tyre Group.