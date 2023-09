Indien will Antidumpingzölle auf China-Stahlräder verlängern

Indien will die Zölle auf chinesischen Stahl um weitere fünf Jahre verlängern. Indische Medien berichteten unter Berufung auf Regierungskreise, davon betroffen wären auch Stahlräder, für die dann ein Antidumpingzoll in Höhe von rund 574 Euro pro Tonne fällig würde, was – grob gerechnet – fünf Euro an zusätzlichen Kosten für ein 16-Zoll-Stahlrad bedeutet.