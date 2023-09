Neuer Hankook-Langstreckenrennreifen besteht Feuertaufe „mit Bravour“

Beim letzten Rennen des Jahres der 24H Series powered by Hankook auf europäischem Boden kam am vergangenen Wochenende beim Rennen in Barcelona erstmals der neue Ventus Race C54 H zum Einsatz, der dort – so der Hersteller in einer Mitteilung – seine Feuertaufe „mit Bravour“ bestanden habe. Der neue etwas leichtere Rennreifen ermöglichte dem Gesamtsieger IMSA LS Group Performance im Porsche 911 GT3 R mit 725 absolvierten Runden auf dem 4,657 Kilometer langen Formel-1-Kurs sogar eine neue Rekorddistanz bei dem Langstreckenrennen in der spanischen Metropole. Manfred Sandbichler, Hankooks Motorsportdirektor Europa, sagte dazu: „Der neue Rennreifen hat genau das gemacht, was er sollte. Alles lief wie geplant, auch auf einem für die Reifen herausfordernden Kurs wie Barcelona. Die Teams mussten sich natürlich mit dem neuen Ventus Race C54 H erst einmal vertraut machen, Erfahrungen sammeln und die Fahrzeuge anpassen. Dabei wurden sie von unserem Team perfekt unterstützt.“ Das nächste Rennen der Serie findet Anfang Dezember in Kuwait statt.