Radfex-Wippenprinzip hilft, Räder „ohne Plackerei und Zeitverlust“ zu wechseln

Gerade die beiden Reifensaisons bedeuten für die Mitarbeiter in der Werkstatt oftmals wochenlange pausenlose Schwerstarbeit. Das weiß auch Sven Brust, der in der Nähe von Dresden ein Autohaus betreibt, dort früher selbst in der Werkstatt stand und es als eine seiner Leidenschaften bezeichnet, Prozesse im Betrieb zu verbessern. Eine der daraus entstandenen Ideen ist jetzt zu einem marktreifen und für Profis gedachten Radheber namens Radfex gediehen, den Brust über sein Unternehmen Sventec vermarktet. Dabei setzt der Erfinder zum Anheben und Absenken der zu montierenden und demontierten Kompletträder auf eine als „einzigartig“ beschriebene Wippfunktion, die sich insofern ohne Strom, Druckluft oder störende Kabel komplikationslos in den Werkstattalltag einbinden lässt – zum Nutzen der Mitarbeiter und der Prozesseffizienz.

