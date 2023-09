Ceat Specialty tritt auf Agritechnica mit neuem Forstreifensortiment auf

Auf der kommenden Agritechnica in Hannover (12.-18. November) will Ceat Specialty sein neues Reifensortiment für die Forstwirtschaft präsentieren. Wie der indische Hersteller mitteilt, gehörten dazu vornehmlich Reifen aus den beiden Hauptsegmenten Holzschlepper und Forwarder/Harvester. „Mit der Expansion in den Bereich der Forstwirtschaftsreifen haben wir einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen erreicht“, sagte dazu Amit Tolani, Chief Executive bei Ceat Specialty. „Nachdem wir uns in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Bergbau und Hafentechnik bereits einen Namen gemacht haben und in jedem dieser Segmente hochwertige Produkte anbieten, freuen wir uns nun, unseren Kunden unser Reifensortiment für die Forstwirtschaft bei der diesjährigen Agritechnica präsentieren zu dürfen.“ Ceat Specialty ist auf der Agritechnica in Halle 04, Stand C55 zu finden.