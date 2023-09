Pneuhage ist neuer Continental-Blühwiesen-Partner bei Artenglück

Gemeinsam mit der Organisation Artenglück haben diesen Sommer Continental und Pneuhage zwei Blühwiesenprojekte in Karlsruhe und Nossen realisiert. Die Wiesen befinden sich jeweils in direkter Nähe zu großen zentralen Standorten der Pneuhage-Gruppe mit Runderneuerungswerken sowie Logistikzentren des Großhandels Interpneu. „Auf den beiden zusammen 11.000 Quadratmeter großen Feldern sollen dieses und nächstes Jahr zahlreiche Tierarten Nahrung und Unterschlupf finden“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Um die Einbringung des regional passenden Saatguts sowie die Pflege der dafür genutzten Felder kümmerten sich die sie verpachtenden Landwirte in Abstimmung mit Artenglück.

