Sale bei TyreSystem: Drehmomentübersicht zu Sonderpreisen

Zu einer fachgerechten Rädermontage am Fahrzeug gehört das korrekte Anzugsdrehmoment der Verschraubungen. Eine Übersicht über die entsprechenden Sollwerte, die vom jeweiligen Fahrzeugmodell abhängen, bietet die RSU GmbH schon seit vergangenem Herbst über ihre TyreSystem genannte B2B-Plattform in drei verschiedenen Formaten an: Als A1- und A0-Poster sowie als Broschüre im Format DIN A5 lang. Zum Saisonstart verkauft der Reifen-, Felgen- und Teilegroßhändler sie nun zu einem um fünf Euro reduzierten Preis. Heißt: Für das DIN-A1-Poster (594×841 mm) mit Schmutz abweisender Oberfläche inklusive zwei Kunststoffschienen und Ösen zum Befestigen an der Wand sind aktuell 19,90 Euro zu zahlen sowie je 24,90 Euro für das DIN-A0-Poster (841×1189 mm) und das DIN-A5-Ringbuch (105×297 mm).