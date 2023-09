Relaunch der Nokian-Marke Nordman – Reifen für „wertorientierte Verbraucher”

Der finnische Hersteller Nokian Tyres bietet Reifen nicht nur unter seinem eigenen Namen, sondern auch unter der Marke Nordman an. Letztere hat dem Unternehmen zufolge nun einen Relaunch erfahren, wobei sich an ihrer Positionierung hinter Nokian als Zweitmarke nur für bestimmte Märkte dadurch nichts demzufolge nichts ändert. Nordman-Profile werden bekanntlich in erster Linie für die nordischen Länder sowie in den USA und Kanada angeboten. Davon zeugen nicht zuletzt die beiden Spikereifen „North 9“ und „North 9 SUV“, die als Erste das überarbeitete/neue Markenlogo auf Seitenwand zieren soll. Nach und nach werde sich der neue Marktauftritt der Nokian-Zweitmarke, mit der man demnach auf „wertorientierte Verbraucher” abzielt, aber auch in deren Portfolio an Winter-, Sommer-, und Allwetter- bzw. Ganzjahresreifen widerspiegeln, heißt es. „Nordman stärkt das Angebot von Nokian Tyres für verschiedene Verbrauchergruppen und für unsere B2B-Kunden. Wir werden in der Lage sein, unsere nordischen Kunden mit dem umfassendsten Produktportfolio auf dem Markt zu bedienen und das Wachstum in Nordamerika zu unterstützen“, sagt Anna Hyvönen, Executive Vice President bei Nokian mit Verantwortung für Pkw-Reifen und die Vianor-Handelskette der Finnen.