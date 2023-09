Gladbach und Atlético Madrid weiter mit Falken Tyre als Sponsor

Falken Tyre Europe setzt auch in der kommenden Saison sein Sponsoringengagement rund um den Fußballbundesligisten Borussia Mönchengladbach fort. Auch eine entsprechende Vereinbarung mit dem spanischen Klub Atlético Madrid geht in die Verlängerung. Die Sportmarketingagentur Sportfive, die 2019 bzw. 2018 die Zusammenarbeit mit den beiden Teams eingestielt hatte, fungierte bei den neuerlichen Abschlüssen demnach als Vermittler. Als offizieller Reifenpartner der Gladbacher wird die Marke Falken folglich weiterhin prominent bei den (Heim-)Spielen der Mannschaft zu sehen sein – im Stadion genauso wie auf Logowänden bei Interviews und dergleichen mehr. Bei Atlético Madrid wird das Falken-Signet ebenso präsent sein in der „Civitas Metropolitano“ genannten Spielstätte des spanischen Teams. Beide Klubs seien von höchst beeindruckender Güte, erklärt Markus Bögner, Geschäftsführer und Präsident sowie Chief Sales Officer (CSO) bei Falken Tyre Europe, die Verlängerung des Sponsoringengagements rund um die zwei Teams. „Wir werden weiterhin von der weitreichenden Medienpräsenz und der damit verbundenen Berichterstattung profitieren“, ist er überzeugt.