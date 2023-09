ML Reifen führt Laderreifen Ascenso CLR280 für anspruchsvolle Einsätze ein

Mit dem Ascenso CLR280 führt ML Reifen einen neu entwickelten Agroindustriereifen für Teleskop-, Hof- und Radlader ein, dessen Vorteile „beim anspruchsvollen Einsatz voll zum Tragen kommen“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Das nicht laufrichtungsgebundene Profil des Ascenso CLR280 mit seinen eng angeordneten Stollen in der Profilmitte soll dabei „für besonders guten Fahrkomfort, hohe Widerstandsfähigkeit und hervorragende Traktion“ sorgen. Die Verstärkung des Reifens durch Stahlgürtel wiederum soll dessen Stabilität und Tragfähigkeit verbessern und dessen Widerstandsfähigkeit erhöhen, etwa gegen Stichverletzungen. „Damit ist der Ascenso CLR280 die optimale Wahl für Agrarlader und industrielle Einsätze“, ist man bei ML Reifen in Wallenhorst überzeugt. Den neuen Reifen gibt es ab Lager in den Größen 365/70 R18, 405/70 R18, 335/80 R20 und 405/70 R20.