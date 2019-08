Falken wird Premium-Partner bei Borussia Mönchengladbach

Falken engagiert sich auch in der Saison 2019/2020 im europäischen Spitzenfußball und bucht bei achtzehn Clubs in Deutschland, England, Frankreich, Italien, Polen, Spanien sowie erstmals in Belgien ein. Die Reifenmarke hat sich bereits 2017 den Titel „Offizieller globaler Reifenpartner“ des aktuellen Champions League Siegers FC Liverpool gesichert und führt auch die Partnerschaft, die im letzten Jahr mit dem Top Club Atlético Madrid beschlossen wurde, weiter fort.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login