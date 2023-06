Ein Prinz fotografiert den Pirelli-Kalender 2024

Der Fotograf für den Pirelli-Kalender 2024 ist ein Prinz. Jedenfalls heißt er so. Mit 16 Jahren hat der 1995 in Ghana geborene Künstler Prince Gyasi sein erstes Foto mit einem alten iPhone geschossen. Seine Arbeiten sind sowohl sehr persönlich als gesellschaftlich fokussiert und bieten dem Betrachter eine Gegenerzählung zu den vorherrschenden westlichen Vorstellungen von Afrika, heißt es beim italienischen Reifenhersteller. 2024 gibt es den Pirelli-Kalender 60 Jahre. Die neueste Ausgabe wird aber erst der 50. Kalender sein. Aufgrund der weltweitern Rezession und der anschließenden Sparphase, wurde „The Cal“ ab Mitte der 70er Jahre neun Jahre und in 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht veröffentlicht.

Zu den jüngsten Ausstellungen des Künstlers zählen eine Einzelausstellung beim Kyotographie Fotografie Festival 2022 in Kyoto, Japan, Gruppenausstellungen im Museo de Arte do Rio de Janeiro (2022), Brasilien, und im Pole of Contemporary Art in Cannes (2022).

Der Künstler war Speaker an der Universität Oxford und beim Skoll World Forum 2019. Er hat unter anderem mit Apple, Converse, Balmain, Off-White, Vanity Fair und GQ US zusammengearbeitet.