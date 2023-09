Pneuhage Reifenerneuerungstechnik macht Vertriebsleiter Tischer auch zum Produktionsleiter

Zusätzlich zu seiner Position als Verkaufsleiter der Pneuhage Reifenerneuerungstechnik hat Björn Tischer vor Kurzem die Betriebsleitung des Runderneuerungswerkes in Nossen mit seinen rund 30 Beschäftigten übernommen und löste in dieser Funktion Jörg Weigelt ab, der im Pneuhage-Team nun andere Aufgaben übernimmt. Als „Mitarbeiter der ersten Stunde“ hatte Jörg Weigelt seine Laufbahn bei Pneuhage am 1. Juli 1991 begonnen und damals die Eröffnung des Runderneuerungswerkes in Nossen vor 30 Jahren begleitet. Die Position als Betriebsleiter hatte er 1999 übernommen. Seitdem habe er den Runderneuerungsprozess in dem Werk weiterentwickelt, etwa mit der nach 2001 erfolgten Umstellung auf die Recamic-Kaltrunderneuerung (Michelin). Die Pneuhage Reifenerneuerungstechnik GmbH betreibt in Karlsruhe ein weiteres nach dem Recamic-Verfahren betriebenes Runderneuerungswerk.

