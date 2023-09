ATS-Räder Streetrallye und Evolution erhalten neue Zulassungen

Superior Industries hat neue Freigaben für die ATS-Räder Streetrallye und Evolution. Ersteres ist ab sofort in 8,0×19 Zoll und mit einer Einpresstiefe von 40 für den Subaru BRZ erhältlich. Die Farbauswahl hierfür: Racing-schwarz, Dark-grey und Rallye-weiß. Das Doppelspeichendesign Evolution ist ab sofort in 8,0×19 Zoll und mit Einpresstiefe 47 in den Farbnuancen Polar-silber und Dark-grey für den BMW iX1 freigegeben.