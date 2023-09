ServiceValue: Fachmarktkette Forstinger ist Österreichs Service Champion

ServiceValue hat die Sieger der diesjährigen Service Champions Österreich in etlichen Kategorien gekürt und hat dazu über 250.000 Kundenurteile zu 842 Unternehmen und 67 Branchen zusammengetragen. Im Ranking der Autoservicedienstleister im Land erreichte beispielsweise Forstinger mit Abstand den ersten Platz mit einem Serviceerlebniswert von 74,3 Prozent gefolgt von Auto Mobil Werkstatt (73,9 Prozent), dem Werkstattkonzept des österreichischen Teilehändlers Birner, und den Continental-Töchtern Profi und Reifen John (72,2 Prozent). Der Erstplatzierte Forstinger landete dabei sogar auf einem 116. branchenübergreifenden Gesamtrang. Ähnlich gut konnten sich die österreichischen Autoteile- und Zubehörhändler indes nicht schlagen: ServiceValue gab lediglich für den Sieger Autoteile-direkt.at mit einem Serviceerlebniswert von 67,1 Prozent eine Rang in der Gesamtplatzierung an, und zwar den 426., alle weitere Händler landeten demnach jenseits des 450. Platzes.