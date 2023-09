Pirelli setzt auf hohe Übernahmequote der Auszubildenden

35 junge Menschen traten bei Pirelli Deutschland in Breuberg am 1. September ihre Ausbildung an. Die Gruppe besteht aus neun Frauen und 26 Männern, die sich auf insgesamt acht unterschiedliche Ausbildungsberufe und sechs duale Studiengänge aufteilen – sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich. „Der Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn ist ein bedeutender Meilenstein“, betonte Thomas Hofmann, Leiter Personalwesen bei Pirelli Deutschland, bei der Begrüßung der Nachwuchskräfte.

